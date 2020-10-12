Тбилиси, , 13:46 — REGNUM Оппозиционная партия «Европейская Грузия» 17 октября организует в Тбилиси массовое шествие в рамках предвыборной кампании. Об этом, как сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», объявил глава избирательного штаба партии Серги Капанадзе.

Он рассказал, что начало акции запланировано на 17:00 по местному времени (16:00 мск). Шествие должно пройти от площади Республики к бизнес-центру лидера правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшего бизнесмена страны Бидзины Иванишвили. По мнению Капанадзе, именно из этого центра якобы «исходят все проблемы» в Грузии.

«После завершения акции у нас будет шествие к месту, откуда исходит все зло и все проблемы. Это бизнес-центр Бидзины Иванишвили, который является источником существующей ныне безработицы, бедности и несправедливости», — заявил Капанадзе.

Напомним, в Грузии на 31 октября запланировано проведение выборов в парламент. Несмотря на ряд запретов, которые действуют в стране для профилактики распространения коронавируса, ограничения на политические акции грузинские власти вводить не стали.

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