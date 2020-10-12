Москва, 12 октября 2020, 13:47 — REGNUM Встреча с генеральным директором компании «Алроса» Сергеем Ивановым и несколько международных телефонных разговоров включены в график президента России Владимира Путина на 12 октября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что российский лидер продолжает работать в Кремле. Он намерен провести несколько внутренних совещаний и рабочих встреч, при этом встреча с гендиректором «Алросы» будет публичной.
Группа алмазодобывающих компаний «Алроса» огромное значение для целого ряда регионов, она работает при не совсем благоприятной конъюнктуре. Сергей Иванов доложит президенту о результатах работы, добавил представитель Кремля.
Он заверил, что об итогах международных телефонных разговоров СМИ будут информированы.
Читайте также: АЛРОСА должна продать Минфину РФ алмазов на 3 млрд долларов: эксперт