Москва, , 13:47 — REGNUM Встреча с генеральным директором компании «Алроса» Сергеем Ивановым и несколько международных телефонных разговоров включены в график президента России Владимира Путина на 12 октября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что российский лидер продолжает работать в Кремле. Он намерен провести несколько внутренних совещаний и рабочих встреч, при этом встреча с гендиректором «Алросы» будет публичной.

Группа алмазодобывающих компаний «Алроса» огромное значение для целого ряда регионов, она работает при не совсем благоприятной конъюнктуре. Сергей Иванов доложит президенту о результатах работы, добавил представитель Кремля.

Он заверил, что об итогах международных телефонных разговоров СМИ будут информированы.

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