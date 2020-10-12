Джакарта, , 13:33 — REGNUM В Индонезии полиция выявила 54 подозреваемых в демонстрациях против закона о создании рабочих мест, которая привела к беспорядкам в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

«В процессе расследования участвовали 83 человека, затем 54 человека были названы подозреваемыми», — заявил главный инспектор полиции Нана Суджана.

По его словам, из тысячи задержанных демонстрантов 64% составляли студенты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что процент активных случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии начал снижаться.

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