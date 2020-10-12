Москва, , 13:21 — REGNUM Число зарегистрированных безработных в центрах занятости в настоящее время составляет 4,8 млн человек. Об этом 12 октября заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

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"На сегодняшний день ситуация на рынке труда у нас остаётся достаточно сложной. Число зарегистрированных безработных в центрах занятости за период с марта по текущую дату выросла с 3,5 млн человек до 4,8 млн человек», — заявил Котяков.

По его словам, в начале пандемического периода уровень безработицы составлял 4,7%, на сегодняшний день она уже составила 6,4%.

«В абсолютном приросте число зарегистрированных безработных у нас увеличилось на 1,3 млн человек», — указал он.