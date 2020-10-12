Страсбург, Франция, , 13:19 — REGNUM В ходе сегодняшнего заседания Совета ЕС в Люксембурге министры иностранных дел стран Европейского союза намерены согласовать общую позицию ЕС с требованием провести расследование инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом 12 октября сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

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«Для нас очевидно, что закон был нарушен в деле Навального в результате применения отравляющего вещества «Новичок» на территории России», — подчеркнул глава финского внешнеполитического ведомства.

«Мы намерены согласовать общую позицию стран ЕС, чтобы добиться полного расследования этого дела», — приводит ТАСС слова Хаависто.

По его словам, главы МИД стране ЕС также намерены обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Европейский союз должен говорить с Российской Федерацией «очень чётким языком».

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что возможные санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным повлекут за собой ответные меры со стороны Москвы. Она отметила, что Запад не стремится разобраться в ситуации, а использует её в качестве предлога для расширения санкций. По её словам, российской стороне не было предоставлено никаких доказательств, а в отравление Навального предлагается «поверить на слово».

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