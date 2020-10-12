Махачкала, , 13:10 — REGNUM Врио Главы Дагестана Сергей Меликов переназначил одного помощника и двух советников руководителя региона, получивших должности при его предшественнике Владимире Васильеве. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Первым документом Меликов освободил от должности в связи с истечением срока действия служебного контракта советников главы Дагестана Адильхана Ганакаева и Аллу Умарову, а также помощника Сергея Князева. Следующим распоряжением он назначил всех троих на эти же должности.

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Как сообщало ИА REGNUM, Меликов занял пост врио главы Дагестана 5 октября. Своими первыми указами он вначале уволил своих полномочных представителей в трех территориальных округах республики в связи истечением срока полномочий, а затем вновь назначил их на эти должности, но уже в качестве временно исполняющих обязанности.