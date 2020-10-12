Сеул, , 13:10 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел встречу с послом Индии в Южной Корее Сриприей Ранганатан, с которой обсудил пути развития двусторонних отношений, включая борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, стороны договорились укрепить сотрудничество в сфере обороны, а также провести встречу представителей министерств иностранных дел и обороны в формате 2+2.

Известно, что в рамках встречи южнокорейский дипломат обратился к послу Индии с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).