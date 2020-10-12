Бишкек, , 13:04 — REGNUM Центризбирком Киргизии отказал лидеру политической партии «Ата-Мекен» Омурбеку Текебаеву, который требовал вернуть ему депутатский мандат. Об этом сообщает 12 октября киргизское агентство 24.kg.

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Отказ в возвращении мандата в ЦИК объяснили отсутствием вакантного места. Соответствующее решение принято на заседании избиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Текебаева арестовали по заявлению российского бизнесмена Леонида Маевского. Предприниматель обвинил депутата в получении взятки. Впоследствии суд приговорил Текебаева к восьми годам лишения свободы за мошенничество. В августе 2019 года его отпустили под домашний арест.

Текебаев потребовал вернуть ему депутатский мандат на основании того, что статуса осужденного у него нет и до вынесения решения суда он может исполнять депутатские полномочия.

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