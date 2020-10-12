Баку, , 13:41 — REGNUM Количество мирных граждан Азербайджана, которые пострадали с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, возросло до 207. Об этом 12 октября сообщает азербайджанская генпрокуратура.

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"В результате обстрелов армянскими вооруженными силами населенных пунктов с 27 сентября по сегодняшний день погиб 41 мирный житель, ранены 207 человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате обстрелов было повреждено 1185 частных жилых домов, 57 многоквартирных домов и 148 объектов гражданского назначения.

При этом 11 октября генпрокуратура Азербайджана сообщала о 41 погибшем и 205 раненых в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, экс-министр обороны республики, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян заявил, что армянская сторона выполняет договорённости по прекращению огня в Нагорном Карабахе, достигнутые в Москве на встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана.