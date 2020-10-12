Душанбе, , 12:58 — REGNUM Состоявшиеся в Таджикистане выборы президента страны были проведены в соответствии с конституцией и законодательством республики. Они полностью соответствуют международным принципам демократии. Об этом сегодня, 12 октября, в ходе пресс-конференции заявил член миссии наблюдателей Содружества Независимых Государства Олег Белоконев.

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«Выборы президента в Таджикистане были открытыми и конкурентными», — приводит ТАСС слова наблюдателя.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Таджикистане прошли выборы президента страны. По данным МВД, голосование прошло в спокойной обстановке и без инцидентов, ситуация на всех участках была стабильна.

По предварительным итогам подсчёта голосов, действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон заручился поддержкой 90,92% избирателей. Остальные четыре кандидата набрали менее 8%. Явка составила 85,39%. В ЦИК не поступило ни одной жалобы на процедуру выборов. Окончательные итоги голосования в Таджикистане обнародуют в ближайшие десять дней.

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