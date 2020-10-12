Киев, 12 октября 2020, 12:52 — REGNUM Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко настолько улучшилось, что его выписали из больницы. Об этом сообщила 12 октября пресс-служба политика.
Напомним, ранее стало известно о том, что политик заболел коронавирусной пневмонией и был госпитализирован в одну из частных клиник Киева.
Информацию о том, что Порошенко пошёл на поправку, опубликовали украинские СМИ со ссылкой на источник в его окружении.
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