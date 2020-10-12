Сеул, , 12:50 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи, прошедшая в финальный раунд выборов на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО), посетит несколько стран ЕС в рамках предвыборной компании. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, начиная с 13 октября кандидат от Южной Кореи посетит ряд стран ЕС, включая Швейцарию, чтобы заручиться поддержкой на выборах.

Известно, что финальный раунд выборов на пост главы ВТО пройдет с 19 по 27 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, соперником Ю Мён Хи на пост главы ВТО станет кандидат из Нигерии Нгози Оконьо-Ивевала, ранее занимавшая пост министра финансов и министра иностранных дел.

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