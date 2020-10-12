Абуджа, , 12:56 — REGNUM Спецподразделение полиции Нигерии, обвиняемое в жестокости, будет расформировано после общенациональных протестов с требованием положить конец «полицейскому беспределу в стране». Об этом сообщает CNN Africa со ссылкой на свои источники.

Генеральный инспектор полиции Нигерии объявил, что Специальный отряд по борьбе с грабежами, известный как SARS, будет распущен.

«Начальник полиции Нигерии Мохаммед Адаму сегодня, 11 октября 2020 года, распустил Специальный отряд по борьбе с грабежами (SARS) в 36 командований полиции штатов и Федеральной столичной территории (FCT)», — говорится в заявлении пресс-секретаря полиции Фрэнка Мба.

Все офицеры SARS немедленно переводятся в другое место, добавил Мба.

Хотя эта новость была встречена ликованием протестующих, они поклялись продолжать протестовать с требованиями положить конец жестокости полиции во всех формах и привлечь к ответственности «бессовестных полицейских».

Прежде чем было объявлено о решении расформировать SARS, один человек погиб и еще несколько получили ранения, когда полиция Нигерии обстреляла молодых людей, протестовавших против этого подразделения, применив боевые патроны и слезоточивый газ.

Погиб Джимо Исиака, что подтвердил губернатор штата Ойо Сейи Макинде.

«Я с глубокой печалью получил известие о кончине одного из наших детей, Джимо Исиаки, который был застрелен во время акции протеста против SARS в Огбомосо», — сообщил Макинде в субботу, 10 октября, на своей странице в Twitter.

По словам губернатора, еще пятеро получили ранения и были доставлены в больницу.

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