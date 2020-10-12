Москва, , 12:44 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о продлении «дачной амнистии» в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

«Дачную амнистию» предполагается продлить еще на пять лет — до 1 марта 2026 года.

Также предлагается продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 г. (то есть до введения уведомительного порядка).

Амнистия действует уже 14 лет — с 1 сентября 2006 года и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн. объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани и так далее, отметил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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