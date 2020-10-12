Москва, , 12:42 — REGNUM Украина не просила вакцину от коронавируса у России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами 12 октября.

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По его словам, в России завершается третья фаза испытаний вакцины, после чего начнётся её массовое производство.

Песков отметил, что вакцина будет поставляться на платной основе.

«Украина пока не изъявляла желания и не говорила о том, что она хочет и как она хочет», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура призвал власти Украины купить вакцину в России, отметив, что Украина, несмотря на русофобскую риторику, покупает у России множество других товаров, включая газ.

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