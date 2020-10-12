Москва, 12 октября 2020, 12:42 — REGNUM Украина не просила вакцину от коронавируса у России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами 12 октября.
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По его словам, в России завершается третья фаза испытаний вакцины, после чего начнётся её массовое производство.
Песков отметил, что вакцина будет поставляться на платной основе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура призвал власти Украины купить вакцину в России, отметив, что Украина, несмотря на русофобскую риторику, покупает у России множество других товаров, включая газ.
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