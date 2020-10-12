Киев, , 12:37 — REGNUM Человеческая тупость некоторых депутатов Верховной рады Украины вызывает удивление. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков 12 октября в интервью изданию «Гордон».

На вопрос журналиста о том, не поражает ли его человеческая тупость в поступках парламентариев, Разумков ответил, что она его, скорее, удивляет.

«Знаете, есть «премия Дарвина». Некоторым за неё можно было бы бороться, и я боюсь, что они могли бы войти в шорт-лист», — добавил глава Верховной рады.

Он отметил, что не раз обращался к коллегам с призывом быть благоразумными.

«Есть поступки, которые и правда удивляют. Я не раз обращался к народным депутатам, в том числе и с трибуны: в первую очередь думать, что они делают и говорят, потому что на них смотрит вся страна», — рассказал Разумков.

Напомним, «премия Дарвина» — шуточная ежегодная награда за самый глупый поступок, в результате которого те или иные лица лишаются жизни или способности иметь детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парламенте Украины произошло несколько скандалов с участием депутатов от пропрезидентской фракции «Слуга народа». Сначала выяснилось, что депутат Роман Иванисов ранее был судим за изнасилование несовершеннолетней.

Читайте ранее: Депутат Рады, ранее судимый за изнасилование, будет исключен из партии СН

Затем депутата Богдана Яременко уличили в переписке с проституткой прямо в зале парламента.

Читайте подробнее: Депутата Рады не накажут за переписку с проститутками — Корниенко

Позже оказалось, что подозреваемый во взяточничестве депутат Александр Юрченко ранее задерживался за воровство пива в магазине.

Читайте также: Депутата Рады Юрченко ранее задерживали за кражу пива — Портнов