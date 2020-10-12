Стокгольм, , 12:40 — REGNUM Главной и живо обсуждаемой темой дебатов лидеров парламентских партий Швеции стала угроза Юнаса Шёстедта отправить правительство премьер-министра Стефана Лёвена в отставку. Однако не менее интересной оказалась полемика лидера «Шведских демократов» Джимми Окессона и его коллеги Пера Болунда из «Зеленых» по вопросу иммиграции и принятия новых беженцев. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Как отмечают журналисты, когда речь зашла о беженцах в студии SVT «стало жарко».

«Я по-настоящему злюсь, когда слышу Джимми Окессона. Все время один и тот же ответ, — он обвиняет всех людей с иммигрантским прошлым в том, что те станут преступниками», — заявил Болунд.

Однако Окессон на это только покачал головой и пошел в «контратаку», давая понять, что «Зеленые» не готовы мириться с реальностью:

«Во-первых. Послушайте, что я говорю. Поскольку я знаю, что вы вполне способны на это, поэтому можете отвечать на мои аргументы, а не изобретать свои. Во-вторых. Именно эта ваша наивная, совершенно нереалистичная точка зрения привела к появлению сегрегации, и она же способствовала изоляции… Это сознательная политика. Это вы проводили эту политику массовой иммиграции, которая и привела к сегрегации, разрушившей наше общество».

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