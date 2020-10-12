Джакарта, , 12:24 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране выявили 3267 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

Коронавирус. Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По состоянию на 12 октября 2020 года в Индонезии подтвердили 336 716 носителей SARS-CoV-2.

В период с 11 по 12 октября 2020 года в Индонезии скончался 91 пациент с COVID-19. Таким образом, уровень смертности в Индонезии в настоящее время достиг 11 935 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди вместе с министром государственных предприятий Эриком Тохиром посетят Великобританию, чтобы обсудить закупку вакцины от коронавируса с компанией-производителем AstraZeneca.

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