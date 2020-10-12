Варшава, , 12:22 — REGNUM Противники введенных правительством Польши ограничений в связи с распространением коронавируса 11 октября провели в Варшаве и ряде крупных городов страны уличные акции протеста. Участники демонстраций нарочито были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Варшавские протестующие заявили журналистам, что их привела «усталость от всевозможных ограничений».

Эксперт Цезарий Криштоп отмечает, что к протестам могут подстегивать «ощущения некоторого хаоса», а также распространение разных точек зрения в информационном пространстве по поводу полезности защитных масок. Это может снижать понимание необходимости ограничений. «При этом нужно учитывать, что на этом фоне кто-то может намеренно вызвать усиление эмоций», — отметил Криштоп.

В каждом городе, по разным оценкам, участие в акции приняли от нескольких десятков до сотни человек.