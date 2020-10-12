Ереван, , 12:26 — REGNUM Армянская сторона выполняет догоорённости по прекращению огня в Нагорном Карабахе, достигнутые в Москве на встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом заявил главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, экс-министр обороны республики, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян 12 октября ТАСС.

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"Несмотря на то, что Баку, срывая договоренности по прекращению огня, продолжает агрессию в отношении Арцаха, Ереван выполняет достигнутые договоренности по результатам встречи глав МИД в Москве», — подчеркнул он.

Арутюнян отметил также, что в Ереване высоко ценят посредническую роль России в установлении режима перемирия. В частности, усилия российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Как сообщало ИА REGNUM, итогом прошедших в Москве консультаций стала договорённость Баку и Еревана о прекращении огня. Перемирие началось в полдень 10 октября в целях обмена пленными и телами погибших.

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