Киев, , 12:18 — REGNUM Партия «Слуга народа» сделает всё возможное, чтобы на Украине не было переноса местных выборов, заявил народный депутат Рады от этой политической силы Даниил Гетманцев в эфире украинского телевидения.

Парламентарий отметил, что партия Зеленского больше, чем кто-то другой, заинтересована в том, чтобы выборы прошли в сроки, которые определены конституцией и законодательством (25 октября).

«Лично я не вижу сейчас каких-либо серьезных оснований для того, чтобы вводить на Украине чрезвычайное положение, так как только оно может отсрочить проведение выборов… поэтому будем надеяться, что они состоятся своевременно», — заявил Гетманцев.

Вместе с тем депутат добавил, что если в оставшиеся до выборов две недели речь будет идти о стремительном увеличении уровня заболевания, министерством здравоохранения могут быть предложены некие меры реагирования, связанные с выборами.

ИА REGNUM напоминает, что ранее первые лица Украины, включая спикера Разумкова и президента Зеленского, заявляли, что не видят оснований для переноса местных выборов, которые должны состояться 25 октября.