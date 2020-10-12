Пекин, , 12:17 — REGNUM Телеграмму с поздравлением по поводу переизбрания на пост президента Таджикистана направил действующему таджикскому лидеру Эмомали Рахмону председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 12 октября сообщает Центральное телевидение Китая.

В поздравительном сообщении Си Цзиньпин отметил, что обе страны являются хорошими соседями, хорошими друзьями, которые поддерживают друг друга и доверяют друг другу и указал, что в последние годы отношения между Китаем и Таджикистаном стремительно развивались.

«Я придаю большое значение развитию китайско-таджикских отношений и выражаю готовность трудиться вместе с вами для того, чтобы вывести всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Таджикистаном на новый уровень и принести пользу нашим странам и народам», — также говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон победил на президентских выборах 11 октября с результатом 90,92% голосов.