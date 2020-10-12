Тбилиси, , 12:14 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) не станут обсуждать проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сообщил журналистам председатель фракции Роман Гоциридзе.

По его мнению, проект бюджета, предложенный правительством, якобы направлен на то, чтобы Грузия оставалась бедной страной, а деньги планируется потратить в интересах правящей партии «Грузинская мечта».

После парламентских выборов, которые должны пройти 31 октября, по мнению Гоциридзе, политическая ситуация поменяется.

«Этого бюджета не будет на следующий год, правительство сменится, будет новый бюджет, бюджет, который будет направлен на благо народа и который раз и навсегда установит экономическую стабильность в стране», — заявил лидер ЕНД.

Стоит отметить, что проект бюджета на 2021 год грузинское правительство представило на рассмотрение в парламент на прошлой неделе. С 12 октября начинается его обсуждение на собраниях парламентских фракций.

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