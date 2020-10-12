Лондон, 12 октября 2020, 12:11 — REGNUM Единственным спасением для государственности Украины является членство в НАТО. Об этом заявил 11 октября президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC News Украина.
Он отметил, что на страже Украины стоят вооружённые силы численностью около 200 тыс. человек.
Он добавил, что принятие Украины в Североатлантический альянс станет важным сигналом в первую очередь для России.
Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО вполне возможно:
Напомним, 8 октября Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал НАТО дать Украине чёткий план по присоединению к организации.
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Как сообщало ИА REGNUM, в украинском учебнике истории за 11-й класс был обнаружен пропагандистский параграф, повествующий о несуществующей «российско-украинской войне».
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