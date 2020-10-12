Лондон, , 12:11 — REGNUM Единственным спасением для государственности Украины является членство в НАТО. Об этом заявил 11 октября президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC News Украина.

Он отметил, что на страже Украины стоят вооружённые силы численностью около 200 тыс. человек.

«Но этого мало. Единственный шанс, я об этом говорю и Соединённым Штатам, и странам ЕС, если вы не хотите потерять Украину, вы должны её поддерживать», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что принятие Украины в Североатлантический альянс станет важным сигналом в первую очередь для России.

Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО вполне возможно:

«Война между Украиной и Россией — это тоже была фантастика. Никто в это не верил. У нас семьи были. Страны жили бок о бок, уважали друг друга… Поэтому если кто-то говорит, что НАТО — это фантастика, ну что же, посмотрим».

Напомним, 8 октября Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал НАТО дать Украине чёткий план по присоединению к организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в украинском учебнике истории за 11-й класс был обнаружен пропагандистский параграф, повествующий о несуществующей «российско-украинской войне».

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