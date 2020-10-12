Брюссель, , 12:36 — REGNUM Лидеры государств Евросоюза намерены настаивать на более жёстких положениях сделки с Великобританией по Brexit, в первую очередь в механизме выполнения положений двусторонних договоренностей. Они хотят это сделать в ходе саммита в Брюсселе 15−16 октября, пишет 12 октября газета Financial Times со ссылкой на дипломатов сообщества.

Руководители ведущих стран ЕС, пояснили источники, готовы надавить на главного переговорщика Мишеля Барнье, чтобы у Брюсселя появилась возможность принимать реальные «односторонние временные меры» для урегулирования любых разногласий с Соединённым Королевством.

Важность этого вопроса возросла после того, как глава британского правительства Борис Джонсон решил принять спорный законопроект о внутреннем рынке. Этот документ противоречит условиям соглашения о выходе Британии из ЕС.

Один из дипломатов подчеркнул, что Евросоюз будет настаивать на надёжных, обязательных механизмах правоприменения и разрешения споров, которые Лондон пока отвергает.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о новом соглашении по Brexit должны были продлиться до 15 октября, однако пока можно говорить лишь об «оценке прогресса на переговорах». Предполагалось, что соглашение утвердят на саммите в Брюсселе.

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