Брюссель, , 12:04 — REGNUM Кандидатура Мейрид Макгиннес на пост нового члена Еврокомиссии от Ирландии, взамен ушедшего из-за скандала с несоблюдением карантинных норм по коронавирусу Фила Хогана, утверждена Советом Евросоюза. Об этом 12 октября сообщается в заявлении Совета ЕС.

«Сегодня Совет по общему согласию с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назначил новым членом Еврокомиссии Мейрид Макгиннес», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Макгиннес была назначена на данный пост после отставки Хогана и уточняется, что она пробудет на данном посту до окончания срока полномочий Еврокомиссии — до 31 октября 2024 года.

Кроме того, в сообщении подтверждается, что еврокомиссар от Ирландии станет ответственной за финансовые услуги, финансовую стабильность, а также за рынки капитала.

Как сообщало ИА REGNUM, Фил Хоган ушел в отставку 27 августа после крупного скандала, связанного с тем, что еврокомиссар принял участие в гала-ужине парламентского гольф-клуба, состоявшемся 19 августа в городке Клифден в Ирландии, где были грубым образом нарушены меры карантинной безопасности, касающиеся проведения общественных собраний.