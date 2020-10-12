Москва, , 12:00 — REGNUM В Госдуме подозревают, что президент Украины Владимир Зеленский намерен дезертировать.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть пост главы государства, если не сможет закончить войну в Донбассе.

«Киевский Наполеон подумывает дезертировать. Боится, что иначе его скинут силой, по старой майданной традиции», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Зеленский верит, что ему удастся «вернуть» Крым, а также Донбасс, заключив мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным.

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