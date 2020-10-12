Киев, , 12:01 — REGNUM Гражданин США Амос Хохштайн уведомил правление НАК «Нафтогаз Украины» о своём решении покинуть наблюдательный совет компании. Об этом сообщила 12 октября пресс-служба «Нафтогаза».

В пресс-службе отметили, что Хохштайн принял решение в связи с противодействием реформам в компании.

Бывший член наблюдательного совета «Нафтогаза» изложил свою позицию на страницах издания KyivPost.

По его словам, компании «грозит нарастающий саботаж со стороны коррумпированных сил». Хохштайн призвал правительство Украины обеспечить независимость наблюдательных советов госкомпаний. Он уверен, что это может предотвратить возвращение коррупционных схем прошлого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в отношении руководства компании возбуждено дело по статье «государственная измена».

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