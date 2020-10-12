Джакарта, , 11:54 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди вместе с министром государственных предприятий Эриком Тохиром посетят Великобританию, чтобы обсудить закупку вакцины от коронавируса с компанией-производителем AstraZeneca, сообщает Kompas.

По словам министра экономики страны Аирлангга Хартарто, министры ведут заключительные переговоры с AstraZeneca, и готовятся закупить 100 миллионов доз вакцины, а для этого нужен первоначальный взнос в размере 50% или 250 млн долларов США.

Китайская компания Sinovac провела клинические испытания третьей фазы в Китае, Индонезии, Бразилии, Турции, Бангладеш и Чили.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы увеличить объемы торговли Индонезии с Австралией, министерство иностранных дел провело деловую встречу с участием 40 предпринимателей из Индонезии и Австралии.

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