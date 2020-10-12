Рига, , 11:53 — REGNUM К «нормам этики и здравомыслия» должны взывать публицисты, а посольству России, вместо того чтобы в очередной раз указывать на «вопиющий» характер действий латвийских властей, надо использовать в отстаивании российских интересов имеющийся правовой инструментарий, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 12 октября, комментируя заявление российских дипломатов.

Латвия Kenneth C. Upsall

Как сообщалось ранее, посольство РФ в Латвии выразило решительный протест против депортации экс-председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда. В заявлении посольства сказано, что российский гражданин был выслан из Латвии «с нарушением всех мыслимых норм этики и здравомыслия».

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«В реакции нашего посольства в Риге на выдворение из Латвии российского военного пенсионера Владимира Норвинда отсутствует главное: указание на нарушение латвийской стороной российско-латвийского межправительственного соглашения 1994 года по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики. Статьёй 2 этого соглашения российские военные пенсионеры наделены «правом на беспрепятственное проживание на территории Латвийской Республики, если они того пожелают».

Это удивительное для меня упущение, свидетельствующее о слабом профессионализме всего посольства и, в первую очередь, посла. Пусть к «нормам этики и здравомыслия» взывают общественники и публицисты, а посольству надо не блогерством заниматься, не указывать в очередной раз на «вопиющий» характер действий латвийских властей, а использовать в отстаивании российских интересов конкретный правовой инструментарий, который имеется.

Посольство пишет в своей реплике, что данное действие латвийских властей «будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений», однако без ссылки на нарушение конкретного двустороннего документа эти слова повисают в воздухе. В данном конкретном случае можно было ещё более усилить воздействие на Ригу, указав, что соглашение о социальной защищенности военных пенсионеров России в Латвии было заключено в едином пакете с соглашением о выводе из Латвии российских войск.

Остаётся ожидать, что теперь уже МИД России обратит внимание на эту противоправную выходку латвийской стороны и укажет на конкретные последствия в случае, если Рига не вернётся к выполнению своих обязательств по указанным соглашениям.