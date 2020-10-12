Стокгольм, , 11:52 — REGNUM Во время дебатов с участием лидеров парламентских партий лидер «Левых» Юнас Шёстедт угрожал правительству премьер-министра Стефана Лёвена отставкой, если оно не пойдет на уступки при изменении трудового законодательства. Инициативу политика назвали политическим шантажом, однако шведские избиратели, наблюдавшие за дебатами, посчитали, что Шёстедт в этой схватке одержал победу.

Выступление Шёстедта получило наивысшую оценку респондентов по пятибалльной шкале — 3,4, что стало самым высоким показателем по сравнению с другими семью главами партий.

«Как вы думаете, почему вы получили высшую оценку?», — спросили журналисты у довольного Шёстедта

«Я думаю, людям нравится защита прав трудящихся», — ответил политик.

В опросе, проведенном журналистами Aftonbladet совместно с социологами из Demoskop, приняли участие 1 032 человека. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Как вы думаете, насколько хорошо показали себя следующие лидеры партий?».

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