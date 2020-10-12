Стокгольм, , 11:53 — REGNUM Угроза Юнаса Шёстедта отправить правительство Швеции во главе со Стефаном Лёвеном в отставку рассматривается другими лидерами партий как политическая игра. Однако сам лидер «Левых» заявил после прошедших дебатов, что его неправильно поняли. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе воскресных дебатов лидер «Левых» Юнас Шёстедт пригрозил инициировать голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру Швеции Стефану Лёвену и его правительству. «Левые» наотрез отказались смириться с новыми поправками в трудовое законодательство. Их идею отставки правительства, в случае вынесения вопроса на голосование, уже поддержали «Христианские демократы», «Умеренные» и «Шведские демократы».

Многие политические обозреватели уже окрестили инициативу Шёстедта как политический торг. Сам политик уже через три недели уходит на пенсию, но, похоже, свои последние дни в политике он проведет на повышенных тонах в политической борьбе.

«Они неправильно поняли, как мы будем действовать. Правительство будет ретироваться постепенно шаг за шагом», — заявил Шёстедт.

Читайте ранее в этом сюжете: Угрозу отставки правительства Швеции назвали «политической игрой»

Читайте развитие сюжета: Лидер шведских «Левых» выиграл дебаты – опрос