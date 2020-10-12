Киев, , 11:48 — REGNUM На Украине за минувшую неделю в пять раз увеличилось количество заболевших пневмонией в сравнении с июлем 2020 года. Об этом заявил 12 октября на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«У нас существенно увеличилось количество людей с пневмониями, тех, у кого диагностирована пневмония. На минувшей неделе это 22 400 человек», — рассказал он.

Для сравнения министр напомнил, что с 13 по 19 июля на Украине диагностировали 4234 случая пневмонии.

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Степанов добавил, что на Украине постоянно растёт число госпитализаций больных с COVID-19, а также призвал соблюдать карантинные ограничения.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил проведение осенних каникул в украинских школах с 15 по 30 октября 2020 года.

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