Стокгольм, , 11:54 — REGNUM Угроза лидера «Левых» Юнаса Шёстедта инициировать голосование по вынесению вотума недоверия правительству Стефана Лёвена стала самой обсуждаемой темой прошедших дебатов среди глав парламентских партий. Однако лидер «Центристов» Анни Лёф, которая также принимала участие в дискуссии, позднее заявила, что инициатива Шёстедта направлена скорее на привлечение внимание. Об этом 12 октября сообщила газета Expressen.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе воскресных дебатов лидер «Левых» Юнас Шёстедт пригрозил инициировать голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру Швеции Стефану Лёвену и его правительству. «Левые» наотрез отказались смириться с новыми поправками в трудовое законодательство. Их идею отставки правительства, в случае вынесения вопроса на голосование, уже поддержали «Христианские демократы», «Умеренные» и «Шведские демократы».

«Я думаю, печально, что мы тратим так много времени на политическую игру и попытку Левой партии вывернуть руки Социал-демократам для проведения внеочередных выборов или провоцирования государственного кризиса. Я считаю, это несерьезно. Он (Шёстедт — прим. ИА REGNUM) делает это в основном ради привлечения внимания», — заявила Лёф.

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