Кишинёв, , 11:36 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии стал инструментом «политической схватки», несмотря на то, что он должен стоять над политикой. Об этом 12 октября заявил молдавский президент Игорь Додон в интервью РИА Новости.

При этом ранее, 8 октября, молдавский КС признал не соответствующим конституции страны принятый парламентариями республики законопроект о деятельности неправительственных организаций (НПО), который запретил последним оказывать услуги или финансировать партии в ходе избирательных кампаний.

По словам Додона, такое решение является примером того, что КС Молдавии в последнее время стал принимать политические решения и совершать вмешательство в политические дела, что, по мнению молдавского лидера, является очень опасным прецедентом.

«Конституционный суд должен быть над схваткой, а не частью либо инструментом политической схватки, что у нас происходит минимум с 2013 года», — заявил он.

В то же время президент Молдавии отметил, что такая ситуация произошла из-за того, что большую часть судей КС назначают правительство и парламент страны, и последние — это политические органы.

«Получается, что в КС, который должен быть неполитическим, большая часть судей назначается по политическому принципу. Это не первое решение сомнительного характера, которое было принято в этом году… проблему нужно решать системно и концептуально», — указал Додон.

Отметим, утверждение закона об НПО является одним из выдвинутых Молдавии Евросоюзом условий для предоставления финансовой помощи республике в размере €30 млн.