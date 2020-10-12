Мапуту, , 11:23 — REGNUM Европейский союз окажет Мозамбику поддержку в борьбе с боевиками, связанными с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление спецпосланника ЕС в Мозамбике.

Нападения повстанцев в провинции Кабу-Дельгаду начались с 2017 года, однако эскалация насилия произошла в этом году, когда повстанцы на короткое время захватили стратегически важные города и нанесли удары по военным и другим стратегическим целям.

Мозамбик обратился к ЕС за помощью в подготовке своих вооруженных сил для борьбы с повстанцами.

«Правительство Мозамбика обратилось за помощью, и мы ее предоставим, но это в основном помощь в плане подготовки, материально-технического обеспечения и медицинского обслуживания сил, которые борются с терроризмом на севере Мозамбика», — сказал посол ЕС в Мапуту Антонио Санчес Гаспар.

«До сих пор все наши усилия были направлены на работу с гуманитарной чрезвычайной ситуацией. Мы будем продолжать прилагать усилия в сфере безопасности», — сказал он.

Напомним, что члены правозащитной организации Amnesty International в прошлом месяце обвинили мозамбикских солдат в совершении зверств в зоне конфликта, однако министерство обороны отклонило эти обвинения.

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