Киев, , 11:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею начать раньше осенние каникулы в школе. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель 12 октября в комментарии информационному агентству УНИАН.

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По её словам, для уменьшения суточного числа заболевших минздрав Украины предложил усилить надзор за соблюдением карантинных ограничений в публичных местах, а также раньше начать школьные каникулы.

«Зеленский поддержал эти предложения и также подчеркнул, что министерство здравоохранения должно обеспечить больницы кроватями, кислородом и медикаментами, которые используются для помощи больным», — добавила Мендель.

По словам и.о. министра образования Украины Сергея Шкарлета, в ближайшее время во все школы будет направлено рекомендательное письмо, в котором будет предложено провести осенние каникулы с 15 по 30 октября 2020 года независимо от того, в какой карантинной зоне находится та или иная школа.

Напомним, на Украине за минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом немного снизилось, до 4420 случаев.

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