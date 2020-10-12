Бишкек, , 11:03 — REGNUM Здание парламента Киргизии, которое было захвачено участниками протестных акций, снова возвращено под контроль властных структур. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили 12 октября в пресс-службе киргизского президента.

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"Первый заместитель генерального прокурора сообщил, что вчера, 11 октября, следственными группами был проведен осмотр административного здания Жогорку Кенеша (парламента Киргизии — ред.) и оно было передано в ведение властных структур», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, там уточнили, что первый замгенпрокурора Киргизии также сообщил о ходе расследования уголовных дел, заведенных в связи с массовыми беспорядками в Бишкеке, в ходе чего указал, что органами прокуратуры республики «ведется полноценная работа в данном направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за того, что первый указ о введении в столице Киргизии режима чрезвычайного положения (ЧП) не был рассмотрен парламентом страны, президент республики Сооронбай Жээнбеков повторно объявил режим ЧП в Бишкеке.