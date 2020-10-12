Сеул, 12 октября 2020, 10:52 — REGNUM Уровень неодобрения политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина продолжает превышать отметку 50% на протяжении пяти недель подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.
Согласно опросу, проведенному с 5 по 8 октября среди 2516 человек, не одобряют политику главы государства 51,8% опрошенных, а поддерживают — 44,8%.
Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» вырос на 1,1% и составил 35,6%, партии «Сила народа» (бывшая Объединённая партия будущего), напротив, упал на 2,3%, до 28,9%. Уровень поддержки Открытой демократической партии составил 6,3%, Народной партии — 6,2%, Партии справедливости — 5,1%.