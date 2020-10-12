Париж, , 11:05 — REGNUM Члены экологического движения Extiction Rebellion во Франции повесили на Эйфелевой башне в Париже флаг с надписью «Восстаньте!» Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает Le Figaro.

Участники движения повесили флаг на нижней платформе Эйфелевой башни. По их задумке, этот шаг должен символизировать начало «октябрьского международного восстания», которое подразумевает гражданское неповиновение с целью заставить власти Франции принять срочные действия для борьбы с глобальным потеплением.

«С началом санитарного кризиса наше послание стало более убедительным. COVID-19 — это просто симптом, достаточно одного вируса, чтобы вся экономика остановилась. Мы увидели, что выбросы углекислого газа могут упасть, что самолеты могут оставаться на земле. Эйфелева башня — это символ для всего мира, и мы говорим этому миру: Откройте глаза!» — пояснила активистка Extiction Rebellion Леа Лекупль.

Напомним, 3 сентября, глава французской партии «Европа Экология Зеленые» Жульен Байю раскритиковал план по восстановлению экономики, ранее представленный правительством Франции. По его мнению, 30 миллиардов евро, которые планируется потратить на экологию, — «недостаточная сумма, выделенная для галочки».

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