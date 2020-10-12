Джакарта, , 10:43 — REGNUM В столице Индонезии Джакарте откроют кинотеатры после того, как власти страны их закрыли из-за пандемии, сообщает Detik.

Известно, что прошло почти 7 месяцев с тех пор, как закрыли кинотеатры. Решение о временном закрытии кинотеатров было объявлено непосредственно губернатором Джакарты Анис Басведаном.

Ранее губернатор Джакарты закрыл все кинотеатры одновременно с другими развлекательными заведениями города в связи с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии снова вводят широкомасштабные социальные ограничения, начиная с 12 октября 2020 года.

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