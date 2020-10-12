Бишкек, , 10:39 — REGNUM Из-за того, что первый указ о введении в столице Киргизии режима чрезвычайного положения (ЧП) не был рассмотрен парламентом страны, президент республики Сооронбай Жээнбеков повторно объявил режим ЧП в Бишкеке. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба киргизского лидера.

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«Президент Киргизской Республики подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек повторно вводится режим чрезвычайного положения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что данное решение было принято из-за того, что парламентом Киргизии в течение трех дней не был рассмотрен вопрос о введении в Бишкеке режима ЧП.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ГУВД Бишкека сообщили, что военные, милиция и народные дружинники контролируют обстановку в столице Киргизии.