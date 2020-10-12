Лондон, , 10:36 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова может покинуть свой пост до конца 2020 года. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 11 октября в интервью BBC News Украина.

По его словам, бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка был уволен через полгода после назначения, поскольку не смог показать результат.

На вопрос интервьюера о слишком маленьком промежутке времени Зеленский ответил, что времени нет вообще.

«Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода очень мало. Но должны быть шаги… И если сейчас действующий генпрокурор… если она… до конца года не покажет свой результат, ей я дам такой же ответ», — добавил президент Украины.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не держится за власть и понимает, что в случае продолжения войны в Донбассе, на его место должен прийти новый человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский заявил, что готов уйти, если не вернет Крым и Донбасс