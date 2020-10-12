Лондон, 12 октября 2020, 10:36 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова может покинуть свой пост до конца 2020 года. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 11 октября в интервью BBC News Украина.
По его словам, бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка был уволен через полгода после назначения, поскольку не смог показать результат.
На вопрос интервьюера о слишком маленьком промежутке времени Зеленский ответил, что времени нет вообще.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что не держится за власть и понимает, что в случае продолжения войны в Донбассе, на его место должен прийти новый человек.
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