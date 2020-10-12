Париж, , 10:42 — REGNUM Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон обвинил лидера кране правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во лжи из-за ее слов о миграционном пакте Евросоюза.

На своей официальной странице в «Твиттере» Бон сообщил, обращаясь к Ле Пен, что «каждое Ваше слово по этой теме — наглая ложь».

Дипломат имел в виду слова главы «Национального фронта» о том, что миграционный пакт ЕС — «это сделка с дьяволом, это самоубийство Европы», которые та произнесла 9 октября.

Напомним, выступая 9 октября на пресс-конференции по итогам съезда партии «Национальное объединение» в городе Нантер, Ле Пен заявила, что принятие миграционного пакта вызовет «ускорение развития исламизма и рост риска терроризма» в Европе. Политик охарактеризовала документ как «организованный план наводнения ЕС людьми, которые не уедут».

Читайте ранее в этом сюжете: Ле Пен: Миграционный пакт Евросоюза — «самоубийство Европы»