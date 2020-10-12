Циндао, Китай, , 10:31 — REGNUM Из-за обострившейся в городе Циндао (восточная китайская провинция Шаньдун) эпидемиологической ситуации с коронавирусом Конференция по региональному торгово-экономическому сотрудничеству и Международная инвестиционная и торговая выставка стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые должны были состояться с 16 по 18 октября, отложены. Об этом 12 октября сообщает оргкомитет мероприятия.

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«Из-за необходимости принятия эпидемических мер по профилактике и контролю, Международная инвестиционная и торговая выставка стран ШОС, а также церемония запуска хаба сотрудничества ШОС в Циндао отложены», — говорится в сообщении

Также уточняется, что мероприятия были отложены до дальнейшего уведомления.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как ранее в Циндао было выявлено шесть случаев бессимптомного заражения коронавирусом, пять из которых оказались локальными, местные власти приняли решение о проведении масштабного тестирования на SARS-CoV-2 населения города, где проживает около 9,4 млн человек.