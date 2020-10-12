Лондон, , 10:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности сложить полномочия, если не сможет добиться мира в Донбассе. Об это он сказал 11 октября в интервью BBC News Украина.

Зеленский рассказал, что верит, будто бы ему удастся «вернуть» Крым, а также Донбасс, заключив мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным.

На вопрос, может ли он уйти в случае неудачи, президент Украины ответил:

«Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришёл другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами».

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Подавляющее большинство участников волеизъявления поддержали идею воссоединения с Россией.

Отметим, Украина пытается представить Россию стороной конфликта в Донбассе, отрицая его внутриукраиснкий, гражданский характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Евросоюз дать жёсткую оценку действиям украинских властей, которые публично выражают недовольство Минскими соглашениями.

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