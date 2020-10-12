Ереван, , 10:26 — REGNUM В настоящее время ВС Азербайджана пытаются захватить город Гадрут в Нагорном Карабахе. Об этом 12 октября сообщает Единый информационный центр при правительстве Армении.

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«Широкомасштабные боевые действия на Гадрутском участке продолжаются. Сосредоточив большое количество сил в этом направлении, враг всячески пытается вторгнуться в город», — говорится на странице центра в соцсети Facebook.

Также указывается, что Армия обороны Нагорного Карабах продолжает вести тяжелые бои «за каждую пядь земли».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в данный момент подразделения азербайджанские ВС интенсивно обстреливают южное направление линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.