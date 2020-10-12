Сет, , 10:45 — REGNUM Префект французского департамента Эро Жак Уитковски запретил судну с 800 пассажирами на борту, прибывшему из Марокко, заходить в порт коммуны Сет из-за «присутствия на лайнере нескольких человек, зараженных коронавирусом». Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает Le Figaro.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна — все новости»

Корабль из Марокко не был допущен к разгрузке в порту коммуны Сет и был перенаправлен в итальянский порт Жен.

При это все пассажиры лайнера, по их собственным словам, «располагают отрицательными результатами теста на SARS-CoV-2». Большинство из них «скорее хотят вернуться в Марокко, чем прибыть в Италию» и «являются гражданами Франции».

Напомним, 24 сентября Франция также потребовала от Италии принять корабль «Айлан Курди» с 133 беженцами на борту, принадлежащий некоммерческой организации «Sea Eye».

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции призвали Италию принять корабль с 133 беженцами