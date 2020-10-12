Москва, , 10:20 — REGNUM В ходе публичного конфликта с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым в 2011 году тогдашний министр финансов РФ Алексей Кудрин не надеялся на чью-либо защиту. Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС.

Алексей Кудрин (2) Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Медведев был президентом, и он принимал решения, поэтому, начиная прямой разговор, ни на чью защиту я особенно не надеялся. Это первое. И второе: в феврале того года я говорил Путину, что хочу уйти с должности министра финансов. Владимир Владимирович [Путин] попросил меня остаться. Это известный факт», — сказал Кудрин.

По его словам, случившееся в сентябре 2011 года не было для него потрясением или «результатом неосмысленного поступка», поскольку он принял решение об уходе с поста главы Минфина РФ ещё за полгода до этих событий.

Кудрин также рассказал о возможности занять должность главы Центрального банка РФ, однако он отказался от неё, поскольку считал, что «экономическая политика в стране в тот момент уже не соответствовала вызовам».