Афины , , 10:48 — REGNUM В Афинах в толпе, собравшейся на встречу с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили с эмигрантами-соотечественниками, неизвестный распылил слезоточивый газ. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Телеканал опубликовал видео, сделанное одним из участников встречи. Инцидент произошел на улице, перед входом в здание, когда Саакашвили и его сторонники заходили в здание, где должна была пройти встреча. Собравшиеся на встречу начали разбегаться в стороны.

Сообщается, что слезоточивый газ стал распылять мужчина в черном капюшоне. По данным журналистов, участники акции попытались задержать его, но тот сумел скрыться.

Встреча в итоге состоялась. На ней бывший грузинский президент пообещал, что вскоре вернётся на родину.

Саакашвили 10 октября, после того как анонсировал встречу в Афинах, написал на своей странице в Facebook, что во время мероприятия готовится провокация.

Стоит отметить, что в партии «Единое национальное движение» перед выборами в парламент Грузии, которые должны пройти 31 октября, назвали своим кандидатом на пост премьер-министра страны Саакашвили. Сам он лишен грузинского гражданства и заочно осужден на родине за несколько преступлений.